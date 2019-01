21 histori­sche films uit Winters­wijk op doek van Het Museum

14:05 WINTERSWIJK - Het bloemencorso in 1933, de brand in textielfabriek De Batavier in 1937, Winterswijk in de sneeuw in de jaren vijftig: het is een greep uit het materiaal dat op de filmavonden van Vereniging Het Museum in Winterswijk is te zien.