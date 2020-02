De vrouw van Walter kon plots niet pinnen bij de kassa: ‘Toen kon ik de schuld niet meer stil houden’

U en uw gezin gaan volledig met de billen bloot in het boek. Hoe lastig was het om zó open te zijn?

,,In de tijd dat we het moeilijk hadden, had ik daar minder moeite mee dan mijn vrouw om onze schulden bespreekbaar te maken. Het is toch een situatie waar je je voor schaamt, en als je het mensen vertelt kunnen ze denken dat je zielig gevonden wilt worden, of dat je geld van ze wilt.



Maar dat is natuurlijk niet zo. En als je dan tóch wat krijgt, geld of spullen hebben we ook geleerd om dat in dankbaarheid te aanvaarden en over die gene heen te stappen.”



Hoe kwam u in de schulden?

,,Er ging meer uit dan dat er binnen kwam. En we zagen niet waar het gat zat. Zo bouwden we een schuld op van 40.000 euro. Ik deed de financiën thuis, maar zo enthousiast ben ik niet in het boekhouden.



Toch zag ik dat het een keer mis zou gaan, maar hield het steeds stil. Dat is anderhalf jaar gelukt, tot mijn vrouw met een volle boodschappenkar bij de kassa stond en niet kon pinnen...”