De welgevormde kont van Robert Redford in een geruite pantalon in Bronkhorst

Steven Buddingh’, onze kleurrijke burgemeester, schoot destijds de opnamen die in 2017 door het Gelders Archief publiekelijk werden gemaakt. Deze week zag ik ze voor het eerst nadat een nichtje van mij ze op Facebook zette.



Ik herinner me een doordeweekse ochtend in onze keuken. Rond de tafel mijn moeder, oma en opa. Verder mijn oudste neef uit een dorp ver van ons vandaan in gezelschap van wat vrienden en vriendinnen. Ze hebben ons huis verkozen als tussenstop. Als figurant spelen ze later op de dag een rol in de oorlogsfilm A bridge too far, 2 kilometer verderop opgenomen aan de boorden van de IJssel. De stemming is opgewonden.