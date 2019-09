‘De wijze waarop de boeren door D66 werden benaderd om te krimpen getuigt van arrogantie’

De feiten zijn simpel: wij stoten door onze levenswijze teveel stikstof uit, waardoor het op den duur niet meer kan worden ‘gebonden’, ofwel ongevaarlijk kan worden gemaakt. Het percentage stikstofgas in de lucht die we inademen wordt daardoor te hoog en het percentage zuurstofgas daalt. Het ultieme gevolg: we stikken. Dat zijn de feiten.



Als we niet tot collectieve zelfdoding over willen gaan moeten we daar dus wat aan doen. Maar dat betekent nogal wat voor onze levenswijze. Daarom was er een wet bedacht die stikstofuitstoot beschouwde zoals een struisvogel problemen beschouwt: met de kop in het zand wachten op betere tijden en ondertussen gewoon uitstoten als gebruikelijk: “Ha, stik er maar in!”



Eind mei maakte een uitspraak van de Raad van State een eind aan deze situatie. Gelukkig maar, zou je denken. Maar ja, er zitten nadelen aan. Zo worden huizen- en wegenbouwprojecten (A18-A15) lamgelegd en dreigt de landbouw te halveren. Dat laatste is vooralsnog een liberaal politiek boertje, al is het niet helemaal onzinnig. Want – en ook dat is een feit – de landbouw is verreweg de grootste uitstoter van stikstof.



Maar de wijze waarop de boeren door D’66 werden benaderd om te krimpen getuigt van een arrogantie die er alleen maar voor zorgt dat agrariërs de kont tegen de krib gooien. Ook omdat D66 niets zegt over de anderen: auto’s, industrie en huishoudens. Landbouw lijkt inmiddels de handige vaste prooi geworden van de politiek – en D66 een populistische partij.