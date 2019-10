De Winterswijkse Weekkrant verdwijnt: ‘Ik was Jan van de krant’

Om 01.00 uur 's nachts gaat de telefoon over in huize Heynen in Brinkheurne bij Winterswijk. Wie haalt het in zijn hoofd om midden in de nacht te bellen? Verontrust pakt hij de telefoon op. 'Hé Jan, we zijn kampioen geworden met de biljartclub. Ik dacht, direct even bellen met Jan'.



,,Ik was 'Jan van de krant' en iedereen wist me te vinden", lacht Jan Heynen. Hij is nu nog redacteur bij de Winterswijkse Weekkrant. Of zoals het tegenwoordig heet: contentcoördinator. Maar na deze week is het afgelopen. De Winterswijkse Weekkrant stopt na 32 jaar. Heynen (61) zelf vertrekt naar Enschede om daar de redactie van de huis-aan-huisbladen te versterken.