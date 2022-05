De wolf is in een week vier keer gezien in de Achterhoek: leeft hij hier dan tóch al?

‘Wolf alert’ in Zelhem. ‘Let aub op je beesten’, waarschuwt een inwoonster van het Achterhoekse dorp maandagmorgen op Facebook. Enkele uren later zet de Winterswijkse wijkagent Willem Saris een filmpje op Twitter, van een wolf die door een weiland in het uitgestrekte buitengebied struint.



Het zijn opvallende berichten, een week nadat er ook in het buitengebied van Neede al een wolf werd gezien. Die waarneming leidde tot een pleidooi van Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland, om de Achterhoek aan te wijzen als leefgebied van de wolf.



Want: ,,We hebben niet de indruk dat er nu al een wolf definitief leeft in de Achterhoek, maar het is naïef om te denken dat dit nooit gaat gebeuren”, zei hij.



Maar nu is de wolf al vier keer binnen een week tijd gezien in dit gebied. Dit nadat begin april een wolf is gezien nabij Aalten en maand eerder ook vlak over de grens bij Groenlo. Vanuit eerdere jaren is bekend dat het dier verschillende malen schapen heeft gegrepen in bijvoorbeeld Ruurlo en Vorden.