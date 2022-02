De zee begint... ook ‘thuis’ in Berkelland: campagne om minder troep weg te spoelen

De spreuk slaat niet op het portret van Willem-Alexander en Máxima uit het jaar 2013 dat Willem-Alexander Beatrix als regerend vorst opvolgde. Maar wel op wat daar onderdoor stroomt: regenwater. Vrijwel overal gescheiden van ‘gewoon’ rioolwater, maar via de waterzuivering en rivieren stroomt water uiteindelijk naar de zee.

Ook het afval dat op straat ligt, komt vaak via putten in het riool terecht. Zo belandt een groot deel van het afval uiteindelijk in de zee. Dat valt gemakkelijk te voorkomen: door afval op de juiste plek weg te gooien. Daar draait de campagne ‘Hier begint de zee’ op, zoals die in verschillende gemeenten in de Achterhoek en de Liemers wordt gevoerd.

Biologisch afbreekbare verf

Waterschap Rijn en IJssel en de deelnemende gemeenten willen inwoners bewuster maken van afval en schoon water. De verf die Loomen en Van Oostrum in Borculo op de straatstenen spuiten, is biologisch afbreekbaar: een mooi voorbeeld van wat al is verbeterd voor minder schadelijke milieueffecten. Maar nog altijd ontstaan 's zomers dekens van groene algen in de beken en in het zwemwater. En belanden medicijnen, microplastics en andere milieuvreemde stoffen die er niet thuishoren, nog steeds in het water. Deze stoffen vormen een risico voor de natuur, maar mogelijk ook voor de volksgezondheid.

Volledig scherm 'Hier begint de zee', is de tekst die op het plaveisel is gespoten bij een afvoerputje bij de ingang van het Berkellandse gemeentehuis. © PR Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ)

Het waterschap probeert vervuiling te voorkomen en haalt veel vervuilende stoffen uit het water via de rioolwaterzuiveringen. Zuiveringen kunnen echter niet alle stoffen eruit halen. De hulp van inwoners is hard nodig. En bijdragen aan schoon water is makkelijk. Door bijvoorbeeld geen medicijnresten door de wc te spoelen, maar naar de apotheek te brengen. Of door biologische in plaats van chemische middelen te gebruiken bij het schoonmaken van je huis. Of door geen afval langs de sloot te laten slingeren. Meer tips zijn te vinden op www.weetvanwater.nl/hierbegintdezee .

Deelnemende gemeenten

Veel gemeenten in de Achterhoek en Liemers doen mee met deze campagne en delen de boodschap #hierbegintdezee. Deelnemende gemeenten zijn: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Duiven, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Rheden, Westervoort, Winterswijk, Zevenaar en Zutphen.