De zon is vaste klant bij Vive la France

HUMMELO - In Hummelo dompelen duizenden belangstellenden zich dit weekend voor de zevende keer onder in Franse sferen tijdens Vive la France. Een voorbeschouwing in vijf etappes.

1. De brocante

In Frankrijk zijn ze er gek op, struinen over markten vol met tweedehands spullen om je huis mee aan te kleden. De brocantemarkt vormt in Hummelo de basis voor Vive la France. De eerste editie telde vijftig kramen, bij deze zevende editie zijn dat er maar liefst vijf keer zoveel. ,,Bizar eigenlijk…”, zegt Tessa Bolder, één van de organisatoren. ,,Dat hadden we destijds natuurlijk nooit verwacht. We kijken wel goed wie de kraamhouders zijn en wat ze meebrengen, want we willen een markt met veel verschillende producten.”

2. De kunst

Naast de brocante heeft ook de kunst door de jaren heen een vaste plek op Viva la France weten te bemachtigen. Rond de Hummelose Dorpskerk zullen bezoekers zich ook nu wanen in de Parijse wijk Montmartre, bekend om de kunstenaars en schilders die daar samenkomen. Hier zullen kunstenaars de aanwezigen ter plekke laten meebeleven hoe hun werk tot stand komt. ,,Mensen vinden dat heel leuk om te zien”, vertelt Bolder.

3. De wijn

Tien verschillende wijnen neemt Job Huisman van de Dremptse wijnboerderij ’t Heekenbroek zaterdag en zondag mee naar Hummelo. Ze zijn te proeven en te koop. ,,In de Franse wijnstreken heb je ook geregeld dit soort evenementen en de wijn hoort daarbij”, stelt de wijnboer, die op Vive la France steevast van de partij is. ,,We krijgen er alleen maar enthousiaste reacties over onze wijnen. Mensen zijn verbaasd dat het hier in Nederland kan.”

4. Het weer

Het is alsof dit evenement mooi weer aantrekt. Alle voorbije edities waren zonovergoten en ook nu beloven de voorspellingen zon, zon en nog eens zon. Vandaag zal het kwik oplopen tot boven de 30 graden. ,,We hebben her en der extra parasols vandaan gehaald”, laat Bolder weten. ,,En we hebben een waterpomp in het dorp. Die zal goed van pas komen.”

5. Het voetbal?