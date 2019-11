De Zonnebloem in Borculo is 50 jaar: ‘Elke week kop koffie bij alleenstaande vrouw’

Er zijn dagen dat de achterdeur al een stukje openstaat wanneer Toos Kremer op bezoek gaat bij ‘haar’ 85-jarige Borculose. Toos drinkt elke week een kopje koffie met de alleenstaande vrouw. „Elke week, vaste prik. Soms gaan we een stukje wandelen of ergens naartoe. Het is heel fijn om te weten dat zij het zo waardeert. Ze weet ook dat als er wat is, ze me altijd kan bellen.”