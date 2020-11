Dealer aangehouden in Doetinchem na tip

In de woning werd een hoeveelheid softdrugs aangetroffen. Naast de bewoner van het pand is ook een 29-jarige vrouw uit Doetinchem aangehouden voor mogelijke betrokkenheid.



Het dealen in de woning was volgens de politie al langere tijd een bron van overlast in de buurt. De aangehouden bewoner zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechter.