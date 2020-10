Debat over Winterswijkse sportvelden ligt open na conflict bij Trias: ‘Onze velden zijn niet afgetrapt’

Trias wilde het hoofdveld graag vervangen, maar de gemeente heeft het op advies van de KNVB laten opknappen. Wethouder Elvira Schepers zegde donderdagavond de raad toe een brede discussie te willen starten over het vervangen van afgeschreven sportvelden. ,,Ik wil met klem bestrijden dat er in Winterswijk op afgetrapte velden wordt gespeeld. Daar is absoluut geen sprake van. Wij hebben alleen goedgekeurde velden die veilig zijn en goed bespeelbaar.’’

‘Het veld is nu op’

Raymon Nienhuis van Trias vond het deze zomer onverstandig om het versleten hoofdveld nog op te lappen. ,,We hebben door goed onderhoud het veld nu al twaalf jaar in gebruik. Het is nu op’’, zei hij tegenover De Gelderlander.



,,Daarover verschillen wij van mening met de wethouder. Wij zien blessures ontstaan doordat de demping weg is. Zelfs jeugdspelers krijgen last van hun onderrug.’’



Na reparatie in augustus is het hoofdveld weer goedgekeurd door de KNVB en wordt er gewoon weer op gespeeld.