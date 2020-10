Debbie traint haar papegaaien om vrij te vliegen: ‘Bij een hond hak je toch ook de pootjes niet af?’

Ara's zijn papagaaiensoorten die in het wild voorkomen in Afrika en Centraal- en Zuid-Amerika. Ze worden tussen de 76 en 86 centimeter lang worden. In Nederland worden ze als huisdier gehouden, meestal in kooien in huis. Debbie Kleinreesink doet het anders, zij traint haar haar geel-blauwe en rode ara's om vrij te vliegen.



Papegaaien in het wild? Dat zie je in Nederland niet vaak. ,,Het is beter voor de vogel", verklaart Debbie Kleinreesink. ,,Als je ara's in een kooi houdt of kortwiekt verliezen ze de spieropbouw. Het is dan bijna onmogelijk om ze later weer te leren vliegen.”