Deel gegevens Staring College veilig

Bassi­school De Pas in Doetinchem zeker tot dinsdag dicht vanwege corona

4 maart DOETINCHEM - Bassischool De Pas in Doetinchem blijft in elk geval vrijdag en maandag gesloten in verband met corona. ‘Helaas hebben we in overleg met de GGD en het schoolbestuur moeten besluiten de school per direct te sluiten', staat in de nieuwsbrief die ouders van ongeveer 220 kinderen donderdagavond kregen.