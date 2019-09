Deel Steenderen al bijna een week in het donker

Netbeheerder Liander heeft de storing onderzocht, maar deze nog niet kunnen verhelpen. Het gaat vermoedelijk nog bijna een week duren voor het licht weer aan gaat, zo laat de gemeente weten. ‘Onderzoek is gaande’, aldus de gemeente, die verwacht dat de storing ‘uiterlijk’ maandag 9 september is opgelost.



In de tussentijd viel de openbare verlichting ook al uit aan het Hoge Wesselink, dr. Ariënsstraat, Nijverheidsweg en een stuk van het fietspad, onbekend is of hier de storing al is opgelost.