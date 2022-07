Deelnemers boerderijenfietstocht Neede zien innovatieve oplossing voor stikstofproblemen

Het zijn bescheiden mannen, Marcel Tenhagen uit Rietmolen en zijn zoon Twan. Maar ze vertellen vol vuur over hun melkveebedrijf, dat in bijna niets meer lijkt op de melkveehouderij van in hun geval pakweg tien jaar geleden. Ja, er lopen nog koeien, maar dat is dan ook zo ongeveer het enige wat nog hetzelfde is gebleven. Een melkrobot, een voerrobot, zelfs een mestrobot, hoewel die laatste officieel discovery collector heet. De moderne stal is van alle gemakken voorzien.