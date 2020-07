Definitief streep door Stadsfeest in Doetinchem: ‘jammer, heel jammer’

DOETINCHEM - Het Stadsfeest van Doetinchem gaat dit jaar definitief niet door. Dat is in overleg met de gemeente Doetinchem besloten. ‘Het is jammer, heel jammer', laat de organisatie weten. De veiligheid van bezoekers was vanwege de coronadreiging te veel in het geding.

Om het Stadsfeest met alle geldende maatregelen toch doorgang te kunnen laten vinden, werd gekeken naar een digitale variant. Maar dat idee is afgeschoten. ‘Gezien de kwaliteit die men gewend is van het Stadsfeest leek ons een compleet digitale variant geen optie. We wilden geen editie in een slap jasje online weg zetten’, schrijft de organisatie in een persbericht.

Niet te doen

,,Het lastige is gewoon de toeloop van mensen reguleren en dat is bijna niet te doen. Dus daarin moeten we pas op de plaats maken”, vertelt interim-voorzitter Albert Ketz. ,,De kracht van het Stadsfeest is voor elke Doetinchemmer wat wils, en als je dat niet minimaal deels live doet is de kracht weg.”

De organisatie gaat nu toewerken naar de editie in 2021. Die is net als altijd gepland in het eerste weekend van september, van donderdag 2 tot en met zondag 5 september.