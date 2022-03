Delen kogelvrije vesten vanuit Doetinchem voor de vechtende burgers in Oekraïne

,,Onze jongens in het verzet in de steden en dorpen hebben kogelvrije vesten nodig", zegt Vera Simon (56), de Oekraïense die al bijna dertig jaar in Doetinchem woont en directeur is van expeditiebedrijf Vesta dat zit in het Hanzepand aan de Hanzestraat. ,,Het reguliere leger heeft vesten maar de vrijwilligers niet. Helmen, walkie talkies, gordels, zaklampen en andere militaire hulpmiddelen zijn ook nodig. Simpelweg om te overleven in de strijd.”