Delen, verkopen of ruilen: Fit-ART Lochem houdt Makersmarkt voor ‘handgemaakte pareltjes’

Knuffelen op anderhalve meter in Eibergen, pal naast de slaapkamer van Sint?

EIBERGEN/NEEDE - De herinrichting van het Eibergse centrum is afgesloten met ultra-actueel straatmeubilair. In de Kluiversgang is een bijzonder bankje geplaatst. Je kunt daarop anderhalve meter uit elkaar zitten en tóch ‘innig’ contact hebben.

29 november