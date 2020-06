Demonstratie: Neede zegt ‘nee’ tegen windmolens

videoGEESTEREN - Een grote demonstratie dinsdagavond bij de Melktap in Geesteren tegen de plannen voor vijf 250 meter hoge windmolens tussen Neede, Haarlo, Eibergen en Noordijk. Er kwamen zo'n 150 demonstranten op af. 'Dit is voor ons onacceptabel’.

Neede zegt Nee tegen windmolens. Supportersvereniging Neede Noord rolt dinsdagavond een enorm spandoek met die tekst uit voor de ingang van De Melktap in Geesteren. Daar wordt een informatie-avond gehouden door de Burgercoöperatie Achterhoekse Windenergie over de plannen om vijf windmolens met een hoogte van 250 meter langs de Berkel en Bolksbeek tussen Eibergen, Neede, Haarlo en Noordijk te plaatsen.

Volledig scherm Demonstratie tegen windmolenplan Berkelland bij de Melktap in Geesteren. Met spandoek Neede Noord © Jelle Boesveld

Overlast

Er komen zo'n 150 mensen af op de protestactie tegen de windturbines. Vooral inwoners van Neede en omgeving roeren zich. Ze vrezen overlast door geluid, slagschaduwen, waardevermindering van hun woning en een aantasting van het Achterhoekse coulissenlandschap.

Actieleider Han Meerbeek uit Neede spreekt de demonstranten toe en waarschuwt vooral 1,5 meter afstand te houden in verband met de corona-richtlijnen. De politie komt even een kijkje nemen, maar hoeft niet in te grijpen bij de verder vreedzame en publieksvriendelijke protestactie.

Ongelooflijk

Meerbeek: „Ik woon op duizend meter afstand van het windmolenpark, vanavond wordt hier informatie gegeven over hun plannen. Vorige week ben ik er zelf geweest. Ongelooflijk wat je voorgeschoteld krijgt. Er wordt gedaan alsof dit gesneden koek is en je dit wel moet accepteren.”

Waarom hij tegen is? Groene energie is toch mooi? „Ik ben niet tegen groene energie, maar wat hier dreigt te gebeuren is te absurd voor woorden. In het Botlek-gebied staat zo'n megatoren en volgens mij bij de Eemshaven. Ook bij Deil, al zijn die kleiner. Deze zijn zo groot, dat is bijna niet voor te stellen. Alsof wij in Neede een proeftuin worden om te kijken wat inwoners kunnen verdragen. Het komt zo dicht op de bewoonde wereld. Dit is voor ons onacceptabel.”

Volledig scherm © Reinier van Willigen

Televisietoren in Markelo

Meerbeek komt elke dag langs de televisietoren bij Markelo. „Het topje daarvan ligt op 153 meter hoogte. Van de windmolens hier komt de ashoogte op 160 meter. Daar komt nog eens 90 meter bovenop voor de wieken. Dat is bijna niet voor te stellen, zo hoog. Absurd! Dat geeft enorme overlast: geluid, slagschaduwen over heel Neede, dat is toch verschrikkelijk? Ook voor kinderen, als ze zo moeten opgroeien.”

Meerbeek vindt het mooi om te zien dat ook jonge inwoners van Neede actief worden. Zoals Bas de Wit van Supportersvereniging Neede Noord. „Dit raakt iedereen in Neede. In het hele dorp kun je straks de windmolens zien. Sterker nog in heel Berkelland”, verklaart De Wit zijn deelname aan de demonstratie.

Bestuursleden van de Achterhoekse Windenergie verwelkomen intussen hun gasten bij De Melktap. Ze vinden het prima dat er gedemonstreerd wordt, maar hebben geen behoefte om te reageren.

Volledig scherm © Reinier van Willigen