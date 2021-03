Demonstratie tegen lockdown voor stadhuis Doetinchem

De demonstratie is al een aantal zondagen achter elkaar, voor het stadhuis. ,,Naar Den Haag of Amsterdam gaan we niet meer, want we hebben geen zin daar in elkaar te worden geslagen door de ME”, zegt Peter Tuytjes uit Ulft, die A-4-tjes ronddeelt waarin wordt gewaarschuwd dat Covid onderdeel is van het realiseren van een nieuwe wereldorde. Volgens Tuytjes is er geen vergunning aangevraagd voor de demonstratie: ,,Is ook helemaal niet nodig.”