Dennenoord wordt gebed zonder end voor Winterswijk

Bijna helft van Overijssel viert geen Sinter­klaas, in Gelderland en Flevoland is Sint nog minder populair

11:27 Het is bijna pakjesavond. Maar bijna de helft van de inwoners van Overijssel laat de cadeautjes dit jaar achterwege. In Gelderland en Lelystad is dat zelfs meer dan de helft.