Dennis Kaal, mede-grondlegger Hotel Villa Ruimzicht, overleden: ‘Zijn passie was alles met eten’

De innemende Kaal werd lange tijd in een adem genoemd met Kees Hensen. De twee streekgenoten – Kaal uit Beek, Hensen uit Zevenaar – kenden elkaar van de Hogere Hotelschool in Maastricht. Ze vonden elkaar in Doetinchem waar ze van het vervallen rijksmonument Ruimzicht een prachtig hotel maakten met de naam Hotel Villa Ruimzicht. Kaal was van 2007 tot 2014 bij het hotel betrokken en zette ook mede de Strandlodge in Winterswijk op.