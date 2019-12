DEO-loop in Borculo: Vuvuzela, gure wind en lege soep

Column Stadse Fratsen: Geboren in... Zutphen

11:53 Als ik vanuit het noorden via Zutphen de Achterhoek binnenrijd, vertel ik medereizigers altijd dat ik ben geboren op de Bult van Ketjen. Ik wijs dan in de verte, naar een uitstulping van de kade langs de IJssel. Daar moet ooit het ziekenhuis hebben gestaan waar ik in 1962 ter wereld kwam. Mijn zus is er een paar jaar na mij geboren. En tussen ons in is er iets mis gegaan met een broertje of zusje. Het fijne weet ik er niet van. Een miskraam. Maar of dat in het ziekenhuis gebeurde? Bij ons thuis werd weinig gepraat. Te weinig om het me te herinneren. Het ziekenhuis is afgebroken. Ik herkende het niet eens toen ik eerder deze week op internet oude foto’s zocht. De recente commotie in Winterswijk bracht mij daartoe. Het grootste dorp van de Achterhoek was even te klein toen dreigde dat niet langer in het eigen ziekenhuis kon worden bevallen. Erger: in plaats daarvan moest worden uitgeweken naar - God betere - Doetinchem. Mijn moeder was op twee weken na veertig jaar toen ze mij, haar eerste kind, kreeg. Oud voor een bevalling, toen zeker. Volgens mij lag ik nog verkeerd ook. Veel redenen om het in plaats van thuis te laten gebeuren op de Bult van Ketjen. Voor iets zakelijks vroeg een bekende mij gisteren waar ik was geboren. ,,Zutphen", zei ik. Er viel een korte stilte. Daarop hoorde ik: ,,Kun je ook niets aan doen.” Waaruit blijkt dat er meer zijn in mijn omgeving die niets met Zutphen hebben. Ik ging er naar school en werkte er. Volgens Facebook kom ik er vandaan. Maar ze praten er anders dan waar ik ben opgegroeid, tien kilometer verderop in de Achterhoek. Ik snap de Winterswijkers dus. Want zelfs de Bult van Ketjen laat me koud. Toch hebben ze me hier gezond ter wereld gebracht. Dat maakt ook veel goed.