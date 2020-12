DEO-merchandise ‘verblauwt’ Borculo en omstreken

Zonder optredens voor The Heinoos heeft drummer Marco Mepschen eindelijk tijd om lesboek voor beginners (af) te maken

17:51 Drummer Marco Mepschen heeft zijn eigen lesboek gelanceerd. Door de coronacrisis vielen afgelopen maanden alle optredens van de populaire band The Heinoos weg. Door zijn vrijwel lege agenda had de slagwerkdocent bij de Muziekfabriek in Gramsbergen en de Tambourijn in Borne ineens zeeën van tijd om zijn lesmethode af te maken.