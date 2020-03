Derde coronabesmetting in Achterhoek: inwoner Montferland heeft het virus

De vaststelling van het coronavirus bij de inwoner van Montferland is het derde bevestigde geval in de Achterhoek, nadat eerder al twee mensen uit Bronckhorst positief testten op corona. Alle drie de patiënten zitten in thuisquarantaine.



Volgens de GGD zijn deze mensen thuis geen enkel gevaar voor de omgeving, en daarom wordt de exacte woonplaats van patiënten geheim gehouden. Daarmee wordt de privacy van deze mensen beschermd.



Behalve de drie coronabesmettingen bij Achterhoekers, wordt in het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem een coronapatiënt behandeld. Deze is vanuit Noord-Brabant hierheen gebracht vanwege capaciteitsgebrek in de ziekenhuizen in het zuiden.



Het totaal aantal mensen in Nederland dat het coronavirus heeft opgelopen loopt nu snel op en tikt de duizend aan. Twaalf mensen zijn overleden als gevolg van een coronabesmetting



Lees alles over corona in de Achterhoek in ons dossier.