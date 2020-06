Derde prijs KNAW-wedstrijd voor Marianum-scholieren Liron Brundel en Roy Korthout

Jubileume­di­tie Høkersweekend voor Nor­maal-anhangers geschrapt vanwege corona

14:03 ZELHEM - Het Høkersweekend dat in het eerste weekend van september gehouden zou worden bij De Tol in Zelhem is afgelast. Het bestuur van het Anhangerschap, de officiële fanclub van Normaal, vindt de situatie rond corona nog te onzeker om het feestweekend veilig en verantwoord te kunnen houden.