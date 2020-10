Dertig leerlingen van school in Doetinchem in isolatie na besmetting vier scholieren

Gewoon les voor leerlingen

De leerlingen die in thuisquarantaine zitten krijgen nog wel gewoon les. Sanders: ,,Zij volgen de vakken online vanuit huis. En elke leerlingen heeft een ‘buddy’ in de klas die ervoor zorgt dat de besproken leerstof bij de klasgenoot terechtkomt, waardoor die verder kan.”



Er zijn geen docenten getroffen door de recente besmettingen op de school, voornamelijk omdat die zich binnen de school zoveel mogelijk houden aan de anderhalve meter afstand met leerlingen. Het aantal docenten dat thuis moet blijven vanwege eigen klachten of klachten bij een huisgenoot is volgens Sanders op het Rietveld ‘gelukkig nog heel beperkt’.



De vier besmettingen zijn niet de eerste die plaatsvinden op de Doetinchemse middelbare school: begin september werd al bekend dat een leerling uit 4-mavo positief was getest op corona. Destijds moesten zeven mede-scholieren in quarantaine. Ook bij leerlingen of docenten van verschillende andere scholen in Doetinchem werd het coronavirus al vastgesteld.