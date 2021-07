Dertig windmolens en liever zonnepanelen op daken dan in weilanden

Dat staat in het ontwerp van de Regionale Energiestrategie Achterhoek (RES). Na het zomerreces moeten de gemeenteraden van de acht gemeenten definitief groen licht geven voor deze plannen.



Frans Langeveld, bestuurlijk trekker van de RES Achterhoek en tevens wethouder duurzaamheid in Doetinchem, stelt dat een belangrijk deel van de plannen al is gerealiseerd. De Achterhoek heeft in de RES vastgelegd dat ze 1,35 terawattuur aan groene energie wil opwekken in 2030. ,,Met al gerealiseerde plannen, en projecten die in de pijplijn zitten, hebben we al ongeveer aan een derde van die opgave voldaan”, zegt Langeveld.