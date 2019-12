Deskundige moet reputatie ziekenhuisbestuur Santiz redden na commotie over SKB

Column Stadse Fratsen: Koekoek!

14:14 De wijzers staan op tien voor zes in de vooravond. Dat kan kloppen want even later arriveerde ik om bij mijn vriendin aan te schuiven voor de maaltijd. Tijdens het toetje merkte ik dat er iets was veranderd in de kamer. Ik keek achter me en zag de lege wand. Alleen een schroef stak er nog uit.