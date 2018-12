Deventer de grootste, Bronkhorst de oudste

BRONKHORST - In de schaduw van Deventer staat Bronkhorst dit weekend in het teken van Dickens. Het kleinste stadje van Nederland haalde het Dickens-tijdperk 29 jaar geleden naar Nederland. Heeft Bronkhorst zich de kaas van het brood laten eten door Deventer, tegenwoordig het grootste Dickens Festijn?

,,We willen geen Dickens Festival zoals in Deventer.'' Marian Zuidema draait er niet omheen als ze een rondje loopt door Bronkhorst. Zuidema is één van de zes ondernemers uit Bronkhorst die het kleinste stadje van Nederland voor de 29ste keer omtoveren voor het winterfestival Dickens. ,,Bronkhorst is klein. Dus we willen ook een kleinschalig Dickens Festival.''

Sjef de Jong, eerder dit jaar overleden, haalde het Dickens-tijdperk in Bronkhorst voor het eerst naar Nederland. Inmiddels is Bronkhorst ingehaald. Tientallen dorpen en steden hebben de week voor kerst hun Dickens Festival. Soms vele malen groter dan die van Bronkhorst. Zo trok Dickens in Bronkhorst vorig jaar drieduizend bezoekers over twee dagen. Een schril contrast met het grootste Dickens Festijn in Deventer, dat vorig jaar door 125.000 toeristen werd bezocht.