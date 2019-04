Deze 66 Achterhoekers kregen vandaag een lintje

Winterswijk (13)

Het was een drukte van belang in theater de Storm in Winterswijk. Liefst 13 inwoners ontvingen een lintje. Herman Beijers heeft zich meer dan veertig jaar ingezet voor de voetbalsport in Oost-Nederland.



Wim Rensink is al meer dan twintig jaar actief als vrijwilliger bij het bedrijf Rosenhaege Living Gardens. Ook is hij actief als mantelzorger voor vier gezinnen in Winterswijk. Hans Jager vervult al meer dan dertig jaar diverse functies bij FC Winterswijk, voorheen VV Winterswijk.



Jetske Dierdorp heeft zich als voorzitter van de Kerkenraad sterk gemaakt voor de monumentale Doopsgezinde Kerk. Ook zit ze in het bestuur van het Volksfeest. Jeanet te Brummelstroete is sinds 1987 actief voor de plaatselijke Ruiter- & Ponyclub. Daarnaast is ze mantelzorger voor twee families in het dorp.

Günter Buhck zet zich al jaren in voor diverse organisaties in Winterswijk: Scouting, de EHBO en het Steengroeve Theater. Ook vangt hij als pleegouder jongeren op van Lindenhout. Ed Grotenhuis is een enorme natuurliefhebber, blijkt uit al zijn functies: voorzitter van de regionale afdeling van de KNNV, beheerder en excusieleider.



Net als Grotenhuis zet Jopie Schreurs zich ook in voor de KNNV. Ze is betrokken bij het beheer en onderhoud van natuurterreinen. Gerard Halverkans werkt al jaren als vrijwilliger bij speeltuinvereniging Hakkelerkamp. Willy Oonk zet zich onder andere in voor Boogie Woogie, het Vrije Tijds Orkest en de FNV Belastingwerkgroep.



Hans Tenbergen heeft de populaire website www.oudwinterswijk.nl opgezet. Ridder Henk Kip kreeg de onderscheiding voor zijn werk voor het Nationaal Lindenarboretum, het Volksfeest en als presentator bij RTV Slingeland. Ook de tweede ridder van Winterswijk, Harrie Garritsen, is actief bij RTV Slingeland. Daarnaast is hij een stuwende kracht achter de gymnastiek in het dorp.

Bronckhorst (7)

De gemeente Bronckhorst is sinds vrijdag een ridder rijker. Louise Runia-Caers uit Zelhem mag zich voortaan Ridder in de Orde van Oranje Nassau noemen. Runia-Caers heeft zich meer dan twintig jaar ingezet voor het 4 Mei Comité Zelhem en als vrijwilliger bij de stichting Palliatieve Terminale Zorg in Zelhem en Halle.

Zes Bronckhorsters mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. Titia Hondelink uit Hoog-Keppel werd geëerd voor haar vrijwilligerswerk bij Den Ooiman en de De Gouden Leeuw.



Dini Oosterink heeft zich ingezet voor de Vordense samenleving, onder ander bij de plaatselijke autoclub en zorgorganisatie Sensire. Frans Janssen is de man die tot 2017 de SPAR in Hummelo bestierde. De supermarkt was (en is) een centraal ontmoetingspunt in het dorp.



Tonnie en Jannie Klein Lebbink uit Halle zijn niet meer weg te denken het dorpshuis De Korenaar. Het rijtje werkzaamheden van het echtpaar is indrukwekkend: van diaken tot Boelekeerslpad en van natuurgids tot museum Smedekinck. Ten slotte werd Peter Grob uit Laag-Keppel in de bloemetjes gezet vanwege zijn werk voor de Mölledraejers, het jongerenwerk Nieuw-Wehl, buurtvereniging Eldrik en de katholieke kerk.

Doetinchem (8)

Volledig scherm Herman Lettink krijgt een lintje opgespeld door burgemeester Mark Boumans. © dg In Doetinchem ontvingen acht inwoners een lintje uit handen van burgemeester Mark Boumans. Died de Bruijn is een groot natuurliefhebber en al jaren actief als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer en IVN Oude IJsselstreek. Ook is hij vrijwilliger bij de protestantse gemeente.



Ook Herman Lettink is graag actief in de natuur, in zijn geval bij de Wildbeheer Eenheid Zelhem-Doetinchem. Ook is hij al jaren mantelzorger van een minderbegaafd echtpaar. Gerda Hendriksen zet zich in voor de Dorcas Kringloop, woonzorgcentrum De Heemhoeve in Zelhem en de Gereformeerde Gemeente. Rietje van Lohuizen is niet weg te denken uit de regionale zwembaden, als trainer en bondscoach.



Roel Nieboer wordt geëerd omdat hij mede-initiatiefnemer en bestuurslid is van de stichting Inloophuis Oude IJssel. Gerrit Roemaat is al jaren actief binnen de parochie in Wehl, bij manege Zandewierde en KBO Wehl en Nieuw Wehl. Doetinchemmer Wim Snippe is diaken voor de protestantse gemeente en praktijkbegeleider techniek voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. Eugene Waarbroek is een groot liefhebber de vissport. Dat blijkt uit zijn vele vrijwilligersjaren bij HSV De Oude IJssel en Sportvisserij Belang Gelderland.

Aalten (4)

Burgemeester Stapelkamp haalde met een limousine vier Aaltense gedecoreerden thuis op. Mientje Koskamp uit De Heurne heeft zich ingezet als secretaresse, gastvrouw, kantinemedewerkster, schoonmaakster en collectant bij onder andere de sjoelclub en de voetbalvereniging.



Irma Rave is sinds 1993 actief in het Aaltense verenigingsleven, vooral binnen de gymnastiek. Henny Giesen is al meer dan vijftig jaar actief bij voetbalvereniging DZSV. Daarnaast helpt ze mee in de kerk en het welzijnswerk in Dinxperlo. Frans Stoltenborg is sinds 1981 nauw betrokken bij geloofsgemeenschap St. Helena in Aalten. Ook is hij voorzitter van de stichting Roemenië Aalten-Salaj.

Oost Gelre (5)

Bennie Wopereis is actief als vrijwilliger bij de stichting Paaspop Zieuwent en de Harmonie. Henri Weikamp uit Zieuwent is teammanager bij AZSV, tourdirecteur van Tour de Mariënvelde en organisator voor het jeugdtoernooi RKZVC.



Riet van Zanten zet zich al jaren in voor de vluchtelingen en ‘vreemdelingen’ in Oost Gelre. Annie Krabben is al jaren vrijwilliger bij de KBO en Antoniushove. Josephine Adema wordt geëerd omdat ze zich onder andere inzet voor de ouderen in de gemeente en voor de parochie in Lievelde.

Oude IJsselstreek (9)

Jan en Mieke Veenink uit Terborg hebben zich samen jarenlang ingezet voor de voetbalclub en voor woonzorgcentrum de Schuylenburgh. Ook plaatsgenoot Frans Duvigneau is sportliefhebber en heeft veel tijd gestoken in de voetbalclub, de volleybalvereniging en de brigdeclub.



Fred Jansen heeft zich ingezet voor het Terborgse zwembad en de plaatselijke kerk. Oud dierenarts Jozef Oostveen is de man achter dierenpark De Schuylhut in Silvolde. Ook heeft hij veel gedaan voor de kerk en vluchtelingen. Jan en Freda Derksen zijn zeer bekend in Varsseveld, waar ze zich ingezet hebben voor de kerk, Samenloop voor Hoop, Jubal en VVN.



Marga Leenman uit Varsseveld is 25 jaar pleegouder geweest en nog altijd is ze actief als mantelzorger voor drie van haar pleegkinderen. Ridder Ben Groenewold is al 38 jaar bestuurslid van de zangvereniging in Westendorp. Ook zette hij zich jaren in voor de ouderen via de ANBO en de Senioren Bond Oude IJsselstreek.

Montferland (8)

Voetballiefhebber Theo Smeenk is sinds 1999 actief voor MVR in 's-Heerenberg. Nog langer (sinds 1965) helpt hij bij vogelvereniging Intropika. Benda Tomassen zet zich al jaren in voor Volharding Beek. Het echtpaar Koster helpt bij het belangeloos opvangen van kwetsbare kinderen.



Addie Thuis is sinds 1984 bestuurslid van De Paverts in Zeddam. Ook is hij voorzitter van de plaatselijke zeepkistenrace en de stichting Dorpshuis Zeddam. Geert Wanders uit Loil zet zich al jaren in voor de plaatselijke molen, de volleyballers en voetballers van SV Loil.



Gerrit Geltink was actief binnen de politiek en het onderwijs en is lid van de Sociale Raad van de gemeente Montferland. Anny Hermsen zet zich al bijna 25 jaar gemiddeld tien uur per week in als vrijwilliger in verzorgingshuizen in Zeddam en Doetinchem.

Doesburg (3)

Volledig scherm Rob Kamerbeek is blij met zijn koninklijke onderscheiding. © Gemeente Doesburg Burgemeester Loes van der Meijs heeft drie Doesburgers een lintje mogen opspelden. Aart van Veen heeft dertig jaar lang mantelzorg verleend aan zijn zwaar gehandicapte vrouw.



Rob Kamerbeek is een bekendheid in Doesburg. Eerst als vrijwilliger van de Plusbus, later als vrijwilliger bij onder andere de Gasthuiskerk en zorgcentrum De Hessegracht.



Wybo Masselink was van 1986 tot 2010 actief voor de PvdA in Doesburg. Daarnaast heeft hij meegewerkt aan het opzetten van de Stichting Thuiszorg Midden Gelderland en was hij jarenlang lid van het algemeen bestuur van de stichting Welzijn Ouderen.

Berkelland (9)