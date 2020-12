Deze Achterhoeker is geen boer, maar gaat wel voorop in de strijd: ‘Vriendelijk als het kan, keihard als het moet’

UPDATE Marktkoop­lui balen van verbod op verkoop ‘aan huis’ in Winters­wijk: ‘Beroerde timing’

17:28 WINTERSWIJK - Tot grote teleurstelling van een vishandelaar en een groenteboer in Winterswijk mogen marktkooplieden hun waren niet meer vanuit hun opslagpand verkopen. De coronanoodmaatregel is dit weekend per direct gestopt.