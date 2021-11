Deze Achterhoekers zouden een rol moeten krijgen in ‘The Passion’: van Maria hebben we er zelfs twee

Eibergse Saskia werd verliefd op een kamelen­drij­ver, verloor hem, maar keerde toch terug naar India

EIBERGEN - Saskia Konniger (47) duikt in de media steeds vaker op als Indiadeskundige. De correspondente woont sinds 3,5 jaar in Delhi en is thuis in het land van haar verloren liefde. Een mindere kant is er ook: door de pandemie miste ze de begrafenis van haar vader. De afgelopen twee maanden was ze dan eindelijk weer thuis in Eibergen en Amsterdam.

18:15