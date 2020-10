Deze ambitieuze energieclub groeide uit tot de grootste vereniging van Lochem: ‘De burger aan zet’

Burgemees­ter furieus over opdeling brandweer Achterhoek: ‘We kunnen beter naar Twente gaan’

29 oktober Burgemeester Joost van Oostrum van Berkelland is woest op de veiligheidsregio omdat die tegen zijn advies de brandweer in de Achterhoek opdeelt. „Er wordt niet naar ons geluisterd, we zijn alleen goed voor de accceptgiro. We kunnen beter aansluiting gaan zoeken bij Twente.”