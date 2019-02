Deze auto uit de jaren 30 kunt u tegenkomen in de Achterhoek

Opknappen station Vorden wordt dure en complexe klus

8:00 Het stationsgebouw in Vorden staat al ruim tien jaar leeg (in 2008 gaf een in het pand gevestigde tandartsenpraktijk er de brui aan) en dat is Frank van Setten en enkele andere Vordenaren een doorn in het oog. Samen met Jacqueline Tomey (secretaris), Gerard Seesink (financieel adviseur) en Willem-Jan van Vijfeijken (bouwkundig adviseur) vormt voorzitter Van Setten het bestuur van stichting De Poort van Bronckhorst. De stichting wil twee dingen: het monumentale pand grondig opknappen en vervolgens laten exploiteren. Dat wordt een complexe en dure klus, weet Van Setten. ,,Dat karwei gaat circa zes ton kosten.’’ Op uiterlijk 1 februari 2020 wil De Poort van Bronckhorst haar definitieve plan indienen bij de Provincie Gelderland.