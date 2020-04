Deze avondvierdaagse gaat ondanks corona wél door; met een heuse intocht op vrijdag

En dus staan deze week de vijftien bewoners elke avond om half 7 te trappelen van ongeduld om te mogen starten. Langs de route staan verkeersregelaars in vol ornaat en met een fluitje in de hand om de wandelaars veilig over te laten steken in de gangen en de afstand tussen de wandelaars in de gaten te houden.



,,Als de deelnemers via de lift in de kelder komen, staan de versnaperingen klaar in de verzorgingspost", vertelt medewerker Wim Brinkman. ,,Maar wel eerst goed de handen wassen voordat je een spekje of een stukje kaas krijgt. Op die manier leren onze bewoners ook dat hygiëne erg belangrijk is in deze coronatijd. Aan de finish krijgt iedereen een sticker. En als ze nog een rondje willen lopen, mag dat.”