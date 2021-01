Deze babynamen scoren goed in de regio; Guus wint terrein

Gijs en Mees completeren het podium en waren goed voor zeker negen geboortekaartjes in deze regio. Guus, die duidelijk bezig is aan een opmars de laatste jaren, was vooral in trek bij jonge ouders in Bronckhorst (vijf geboortes). In Aalten gingen ze vijf keer voor Mees, terwijl Finn en Siem (beide vijf keer) in trek blijven in Doetinchem.