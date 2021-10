Deze Beltrumse is pas 23 jaar en heeft nu al vier thrillers op haar naam: ‘Ik ben niet van: kijk eens wat ik kan’

Ongeveer een jaar deed ze erover. Sophie Hilhorst studeert Fysiotherapie aan hogeschool Saxion in Enschede, dus tijd om fulltime te schrijven heeft ze niet. Voor de Beltrumse is het ook vooral een stukje ontspanning. „Kom ik na een lange stagedag thuis of zit ik er qua school even helemaal doorheen, dan pak ik mijn laptop en begin ik te schrijven.” Dat ze inmiddels vier boeken verder is, is meer toeval dan een langgekoesterde droom. Sterker nog: ze wil koste wat het kost eerst haar diploma halen. Daarna ziet ze wel verder. „Schrijven biedt geen zekerheid.”