Deze brandweerlieden zijn vanavond in het zonnetje gezet

Deze brandweermannen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Ralf Kolenbrander (1963) uit Dinxperlo - 21 jaar lid

Specialisaties: chauffeur, voertuigbediener, gaspakdrager, first responder en BOT-team

- André Wienholts (1966) uit Dinxperlo - 22 jaar lid

Specialisaties: first responder, praktijkinstructeur, oefenleider, chauffeur, voertuigbediener, gaspakdrager en zager

- Carlos Angenent (1976) uit Dinxperlo - 23 jaar lid

Specialisaties: bevelvoerder, gaspakdrager en first responder

- André van Oeveren (1964) uit Dinxperlo - 23 jaar lid (10 jaar Dinxperlo / 13 jaar Zwanenburg)

Specialisaties: bevelvoerder, first responder, oefenleider en verkenner gevaarlijke stoffen

- Robin Siebel (1970) uit Dinxperlo - 25 jaar lid

Specialisaties: postcommandant, bevelvoerder, first responder, gaspakdrager, oefenleider en BOT-team

- Edwin Geven (1966) uit Dinxperlo - 30 jaar lid

Specialisaties: chauffeur, voertuigbediener