Deze drone redt voor de honderdste keer een reekalf van de maaimachine

Het eerste jaar werden met behulp van de drone met de warmtecamera 34 jonge reeën gered, vorig jaar 39 en nu is dat aantal tot boven de honderd gestegen. Op deze donderdagochtend ging het om vier jonge dieren.



,,Mensen snappen niet altijd wat we doen”, zegt Gosse Visser van de Wildbeheereenheid Winterswijk. ,,We zoeken de reekalfjes nu op en later schieten we dieren af. Maar als we deze dieren niet redden lopen ze de kans om in de maaier van de boer terecht te komen. Soms zijn ze dan meteen dood, maar het kan ook dat ze hun poten verliezen, dan sterven ze een gruwelijke dood.”