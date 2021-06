Deze gekke fietscaravan kun je huren voor tochten langs de Berkel

Een caravan voor achter de fiets. Hij is hip, eigentijds en springt direct in het oog. De Berkel.Bed.Box is zoiets als een rijdende reclamezuil: hij moet mensen verleiden tot een vakantie in deze streek. „Het gebied langs de Berkel is bijzonder”, zegt Jana Ay van Stadtmarketing. Dat is de lokale toeristinformatie in Gescher, één van de vijf Duitse Berkelgemeentes. „Grensoverschrijdend, met prachtige natuur, mooie dorpen en steden, de Berkelzompen en de Berkelfietsroute”, aldus Ay. „Toch is de Berkel net de schone slaapster, want buiten deze regio weet nauwelijks iemand hoe mooi ze is. In Duitsland niet en ook niet in Nederland. Daar moeten we nog veel meer aan doen.”