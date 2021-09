Deze havezate is nét opgeknapt en zo ziet dat eruit: ‘Hier zit je discreet op een eiland’

Googel op internet Huize de Kamp in Neede en de recente historie komt binnen. Nadat de toenmalige gemeente Neede er geregeld vergaderde en gasten ontving, zette Berkelland de havezate in de etalage. Een plan voor een schoonheidscentrum annex conferentieoord sneuvelde tien jaar geleden. In 2014 werd het complex verkocht aan NyStaete Group; in 2017 kwam er groen licht voor de facelift van het geheel. Nu, anno 2021, is het eindelijk zover dat de havezate bijna klaar is voor eigentijds hergebruik. Voor vergaderingen en diners, en met vijf luxe tweepersoons slaapkamers boven en nog eens drie in het koetshuis.