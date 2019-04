Deze Italiaanse Nederlanders zijn vanavond voor Juve

Straatroof na 'stoere praatjes': OM eist 10 maanden cel tegen Doetinchem­mer

11:30 WINTERSWIJK/ DOETINCHEM - Tegen een 20-jarige Doetinchemmer is dinsdag voor het medeplegen van een straatroof 10 maanden cel geëist. De Doetinchemmer was met een minderjarige medeverdachte op 1 oktober 2018 bij de McDonald's in Winterswijk. Daar zag hij een jongen die ‘stoere praatjes’ over de verdachte zou hebben. Samen met de medeverdachte gingen ze naar buiten en namen hem mee in de auto. Daar moest hij zijn jas, pet, riem en geld afgeven.