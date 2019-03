Deze jonge Achterhoekers hebben geluk: zij wonen wél in hun geliefde geboortedorp

Dat het jonge stel nu in een eigen huis op de voormalige industriegrond woont, heeft het vooral aan zichzelf te danken. De oude fabriek van ForFarmers vormde voor veel inwoners van Harreveld een doorn in het oog, vertelt Kampshof. Als twintiger een starterswoning vinden in het dorp? Dat was en is bijna niet te doen, vult hij aan.



Toen ForFarmers vanwege beperkte uitbreidingsbeperkingen wilde vertrekken uit Harreveld, grepen Kampshof en zeven andere jongeren hun kans om zich te vestigen in hun geliefde geboortedorp. Zij verenigden zich in 2014 in een zogenoemd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), een burgerinitiatief waarbij het met hulp van de provincie Gelderland mogelijk is een eigen huis te bouwen. Nu, zo’n vierenhalf jaar later, staan er acht nieuwbouwwoningen naast elkaar op het oude industrieterrein onder de noemer ‘CPO de Bond’.