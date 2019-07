Deze man zorgt dat Zwarte Crossers veilig kunnen oversteken

Maar gelukkig is daar Ron van Elven, ofwel ‘TaTuut’, die festivalgangers helpt veilig over te steken. De 62-jarige Deventenaar, gestoken in opvallend politietenue en een pet met zijn bijnaam, rinkelt met een moersleutel ten teken dat er voertuigen passeren. Om slagbomen naar beneden te doen en te bellen roept hij de hulp in van festivalgangers.

,,Heerlijk om te doen, iedereen is hier vrolijk en komt om feest te maken, dat maakt het voor mij ook een feest”, zegt de man die zichzelf ‘verkeersontregelaar’ noemt. Hoewel zijn optreden ludiek is, beseft Van Elven dat zijn werk wel degelijk ergens over gaat. Want je wilt niet dat iemand overreden wordt door een quad, auto of trekker. ,,Maar het gaat altijd wel goed hoor. Niet te streng zijn, maar wel duidelijk en dan luistert iedereen wel.”