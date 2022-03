Deze molenwinkel verkoopt vier keer zoveel als eerst: ‘Mensen hamsteren meel’

Moedige non uit Groenlo krijgt eigen straat in Münster na heldendaad in oorlog

MÜNSTER/ GROENLO - Een steegje in het centrum van Münster krijgt de naam Schwester-Laudeberta-Weg. Dat heeft de gemeenteraad van de Duitse stad deze week unaniem besloten. Zuster Laudeberta was de religieuze naam van de in Groenlo geboren en getogen non Johanna van Hal (1887-1971).

