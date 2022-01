Deze namen kregen pasgeboren baby's in de Achterhoek het meest

‘En haar naam is...Tess!’ Wie in de Achterhoek in 2021 een geboortekaartje van een pasgeboren meisje in de brievenbus kreeg, had grote kans dat daar de naam Tess op stond. Zeker zestien meisjes met die naam kwamen ter wereld.

Daarmee is Tess populairder dan Sem, de jongensnaam die kersverse Achterhoekse ouders het vaakst aan hun pasgeboren zoon gaven. Die babynaam, al meer dan tien jaar een van de populairste van het land, gaven ouders in de Achterhoek minstens twaalf keer.

Over heel Gelderland is Julia het meest in trek voor meisjes en Noah voor jongens, net als gemiddeld genomen over Nederland. Julia stond in de Achterhoek alleen in Doetinchem in de top 5. Daar werd de naam vier keer gegeven. Noah was in de Achterhoek alleen in Oude IJsselstreek en Winterswijk een gewilde naam: in beide gemeenten werden drie jongens met deze naam geboren.

Traditionele namen

Traditionele jongensnamen als Gijs, Lucas, Sem en Siem stonden vaker op Achterhoekse geboortekaartjes. Van de jongensranglijst was Sem het populairst in Doetinchem, met vijf geboortes. In Aalten was Lucas juist geliefd: die naam werd daar vijf keer gegeven.

Finn en Guus, in 2020 nog de meest gegeven jongensnamen in de Achterhoek, daalden in populariteit. Guus komt alleen nog in Aalten en Montferland in de top 5 voor, met drie geboortes in beide gemeenten. Finn staat alleen in Bronckhorst en Doetinchem in de top 5 meest gegeven namen over 2021, met vier en drie geboortes.

Nora populair in Winterswijk

Bij de meisjes waren naast Tess de namen Nora, Sophie - ook wel geschreven als Sofie -, Milou en Evi in trek. Nora was duidelijk het meest geliefd in Winterswijk. Daar gaven liefst zes kersverse ouders hun dochtertje deze naam. Over de hele Achterhoek zijn zeker twaalf Nora's geboren.

Sophie, ook geschreven als Sofie, daalde in 2021 in populariteit in de Achterhoek. Was het in 2020 nog de meest gegeven naam aan meisjes met zeker veertien geboortes, vorig jaar waren dat er nog maar elf. In Berkelland bleef de naam veruit het populairst: daar zijn vorig jaar vijf Sofies en drie Sophies geboren.

Achterhoekse top 3 meisjes: 1. Tess 2. Nora 3. Sophie/Sofie Achterhoekse top 3 jongens: 1. Sem 2. Lucas 3. Gijs

Bekijk op de kaart hieronder welke namen het meest populair waren per provincie. Klik op een oranje deel voor een top-10.

