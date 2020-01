Deze opleiding op het Graafschap College is de beste van Nederland

video Het is doodstil als verteld wordt hoe Wim Moorman (19) op de grond wordt doodgescho­ten

12:53 DOETINCHEM - Een indrukwekkende aftrap van een schrijfwedstrijd over vrijheid in Doetinchem. Leerlingen van het Rietveld Lyceum in Doetinchem luisteren in de gymzaal aandachtig naar het verhaal over verzetsstrijder Wim Moorman.