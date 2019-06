Deze Oranjefans uit de regio steunen de Leeuwinnen in Frankrijk: ‘Bonjours mes amis!’

Broer en zus Te Vaanholt koningskoppel in Noordijk

16:48 NOORDIJK - Emiel te Vaanholt en zijn zus Yvonne zijn het nieuwe koningskoppel in Noordijk. Emiel haalde deze Pinkstermaandag na relatief veel schoten de houten vogel omlaag, op de Pinksterkermis. Yvonne was het beste bij het vogelgooien voor vrouwen. Broer en zus zijn in de feesttent gehuldigd.