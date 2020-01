Deze quizfanaat zit bijna altijd in publiek van De Slimste Mens

‘Het fascineert me’

Van de 30 afleveringen van dit seizoen van het programma heeft hij er 22 bijgewoond. Het is nog maar een schijntje van zijn totale aantal bezoekjes aan de quiz. Wiendels behoort zo langzamerhand bij het meubilair van De Slimste Mens: in zo'n tien jaar tijd wist al meer dan 235 afleveringen een plekje in het publiek te bemachtigen.



,,Mensen vragen zich weleens af waar ik de tijd toch vandaan haal. Ik werk gewoon vier dagen per week. Op zondag zit ik meestal bij tv-opnames, vaak ook nog op woensdag. Ik ben groot fan van quizzen en amusement. En die sfeer in de studio, die is geweldig. Het fascineert me. Daardoor is het een beetje een uit de hand gelopen hobby geworden.”